Chelsea-trainer Frank Lampard snakt naar Hakim Ziyech

De manager van de Engelse club mist nu naar eigen zeggen zo’n creatieve speler die openingen kan forceren in een wedstrijd. „Hakim heeft een geweldig linkerbeen”, weet Lampard. „We hebben dit seizoen al een aantal keer moeite gehad om een wedstrijd open te breken. Hij is zo’n speler die voor de nodige creativiteit kan zorgen.”

De 41-jarige Lampard, bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Chelsea, zag Ziyech vorig seizoen schitteren in de Champions League. „Hij was toen een van de uitblinkers bij Ajax, zeker in de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur.”

Chelsea en Ajax troffen elkaar dit seizoen in de groepsfase van de Champions League. In het spectaculaire duel op Stamford Bridge, dat in 4-4 eindigde, gaf Ziyech drie assists. Chelsea probeerde de Marokkaan afgelopen maand al naar Londen te halen, maar Ajax weigerde daaraan mee te werken. In de zomer verhuist hij alsnog voor 40 miljoen euro naar Londen.

Frank Lampard Ⓒ REUTERS

„Hij is een fantastische speler, die iets nieuws toevoegt aan onze ploeg. Ik weet dat hij niet direct komt, maar het is voor ons als club en voor de fans heel fijn om te weten dat hij volgend seizoen bij ons speelt”, aldus Lampard.