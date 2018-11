’Slimme zet van Vos’

„Het grote verschil met de selectie van het EK is dat Marianne Vos een korte rustperiode neemt, wat ik een slimme zet vind met het oog op de rest van het seizoen en het aankomende WK”, laat De Knegt weten.

Vos heeft twee van de drie wereldbekerwedstrijden van dit seizoen gewonnen. Ze was de beste in Waterloo in de VS en in het Zwitserse Bern en is leider in de stand om de wereldbeker. Bij het EK eindigde Vos als derde. Daarna nam de 31-jarige wielrenster een rustpauze.

Lucinda Brand is wel opgenomen in de selectie van De Knegt. Ze doet dit seizoen voor het eerst mee aan een wereldbekercross.