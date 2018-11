Villeneuve trots op Verstappen

De Canadees was allereerst vol bewondering over de manier van rijden van de Red Bull-coureur. „Max was geweldig. In de openingsfase haalde hij op agressieve, maar nette wijze enkele coureurs in. En dat zonder DRS”, aldus Villeneuve tegenover Motorsport.com.

„Het lijkt wel alsof Max na de race in Monaco het talent van Daniel Ricciardo heeft overgenomen en extra goed is geworden. Max was natuurlijk al goed, maar nu is hij dat rauwe randje kwijt. Hij heeft echt stappen gezet. De afgelopen paar races heeft hij veel indruk op me gemaakt.”

Ook de reactie van Verstappen richting Ocon kon de goedkeuring van Villeneuve wegdragen. De 21-jarige Limburger ging direct na de race verhaal halen bij de Fransman van Force India en duwde hem zelfs. „Maar ik vond dat Verstappen zich nog behoorlijk inhield. Hij sloeg Ocon niet eens. Dit is toch gewoon wat we willen zien? We willen emotie en gladiatoren. Ik vond het mooi. En trouwens, Ocon is veel groter dan Max, hè...”

Villeneuve haalde in hetzelfde interview vernietigend uit riching Ocon. „Hij moet zich schamen. Het was belachelijk. En het ergste is dat hij niet eens sorry heeft gezegd. Het is helemaal niet erg om te accepteren dat je iets fout hebt gedaan.”

„Als je je zelf van een ronde achterstand ontdoet, doe het dan goed. Je mag de leider in de wedstrijd nooit in gevaar brengen. Het leek wel alsof Ocon dacht dat hij voor de leiding aan het vechten was. Het laat zien dat hij geen stuurmanskunsten heeft, gewoon nul. Ocon is de afgelopen twee jaar wel vaker bij incidenten betrokken geweest. Soms was het misschien zijn schuld en soms misschien niet, maar als je naar dit ongeluk kijkt, kun je misschien wel concluderen dat hij dit soort dingen gewoon aantrekt. Hij kan een race niet lezen en hij leert niet van zijn fouten. Hij vindt namelijk nooit dat het zijn schuld is.”