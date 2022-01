FC Barcelona mist finale Spaanse Supercup ondanks goal Luuk de Jong

Na een gezapige openingsfase was het Vinícius Júnior die Real in de 25e minuut op voorsprong schoot. Hij profiteerde van knullig balverlies van Sergio Busquets even daarvoor. Enkele minuten later bracht Thibaut Courtois redding op een kopbal van Luuk de Jong.

Op slag van rust was het dan toch raak voor Luuk de Jong. Een beetje gelukkig want de bal belandde via een mazzeltje op zijn onderbeen en rolde in het doel van De Koninklijke. Het was alweer de derde treffer in drie wedstrijden van de Nederlander die op de schopstoel leek te zitten bij FC Barcelona. Spaanse media meldden onlangs nog dat een overgang naar Cádiz nabij is.

In de rust bleef Frenkie de Jong achter in de kleedkamer en werd vervangen door Pedri. De Catalanen startten voortvarend. Een schot van diezelfde Pedri ging maar net naast en had meer verdiend. Ook Luuk de Jong had bijna zijn tweede treffer te pakken nadat hij de bal per ongeluk op zijn hoofd terecht zag komen.

Een kwartier voor tijd was het Karim Benzema die Barcelona weer op achterstand zette: 2-1. Enkele minuten daarvoor had Luuk de Jong het veld verlaten.

In de slotfase werd het dan toch weer gelijk. Ansu Fati tekende bij zijn terugkeer na een lange periode van blessureleed voor de 2-2. De talentvolle aanvaller raakte begin november geblesseerd. De 19-jarige Spaanse international was op dat moment net hersteld van een zware knieblessure.

Memphis Depay, die op de bank begon, stond inmiddels ook op het veld. De Nederlander kon ook in de verlenging niet het verschil maken. Real kwam al snel op een nieuwe voorsprong na een snelle counter die Federico Valverde netjes wist af te ronden: 3-2. De winst van Real Madrid was de 100e in de Clásico.

Real Madrid speelt zondag in de finale tegen Atlético Madrid of Athletic Club om de Spaanse Supercup.