Opvallende wending in matchfixingzaak België

Advocaat Hans Rieder van scheidsrechter Bart Vertenten, een van de verdachten in de fraudezaak, diende het verzoek in om rechter Raskin te vervangen. De rechter was in zijn ogen niet onpartijdig en objectief, omdat hij bij de start van 'Operatie Propere Handen' op 1 januari nog lid was van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Vertenten werd op 11 oktober aangehouden. De 30-jarige scheidsrechter wordt verdacht van omkoping en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Als arbiter was hij in dienst van de voetbalbond. Raskin zat zeven jaar in de licentiecommissie van de KBVB; hij legde op 18 maart zijn functie neer.

,,Het feit dat onderzoeksrechter Raskin lid was van de licentiecommissie op het ogenblik dat het onderzoek al gestart was, zorgt voor een band tussen Raskin en de voetbalbond en dat zorgt ervoor dat bij de publieke opinie de schijn kan ontstaan dat Raskin niet meer onpartijdig en onafhankelijk kan beslissen", lichtte een woordvoerster van het Antwerpse hof van beroep toe.

Over Vertenten kwam naar buiten dat hij veelvuldig telefonisch contact had met de hoofdverdachte in de fraudezaak, spelersmakelaar Dejan Veljkovic. Hij zou geld en dure cadeaus hebben aangenomen van Veljkovic en ook op aandringen van de invloedrijke spelersmakelaar de uitslag van een wedstrijd hebben gemanipuleerd.