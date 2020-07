Derrick Luckassen: ’Kans heel klein dat ik nog bij PSV ga spelen’

RSC Anderlecht huurt Derrick Luckassen nog een jaar van PSV. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Een uitgebreide toespraak had Anderlecht-trainer Franky Vercauteren niet voorbereid, toen Derrick Luckassen zich gisteren voor het eerst weer meldde op het trainingsveld in Neerpede. „Ik kreeg alleen te horen ’welkom terug vakantieganger’. Er werd een beetje gedold”, aldus de verdediger, die na zijn goede periode in Brussel vorig seizoen door RSC Anderlecht opnieuw wordt gehuurd van PSV.