’Kans heel klein dat ik nog bij PSV ga spelen’

De 25-jarige Luckassen baarde vorig seizoen opzien door te verklaren dat hij het niet meer zag zitten om voor PSV uit te komen, ook al liep zijn contract in Eindhoven nog twee seizoenen door. Daar is inmiddels een derde seizoen bijgekomen, want PSV heeft alvorens in te stemmen met een nieuwe verhuur aan Anderlecht de verbintenis met Luckassen verlengd tot 2023. Maar nog altijd ziet de geboren Amsterdammer geen toekomst bij PSV.

„Ik denk dat de kans heel klein is dat ik echt nog bij PSV ga spelen. Ik heb dan wel voor een jaar bijgetekend, maar dat was een voorwaarde van PSV. Zo willen ze voorkomen dat ik transfervrij wegga. PSV wil zijn geld terug (in 2017 werd Luckassen voor 5 miljoen euro overgenomen van AZ, red.) en mij maakte het niet zoveel uit. Het geeft mij alleen maar een jaartje extra zekerheid.”

Met de nieuwe huurovereenkomst van Derrick Luckassen zijn drie van de vier voetballende broers Luckassen-Brobbey onder de pannen voor komend seizoen. Het is een unieke situatie dat alle vier de zonen van één gezin als profvoetballer actief zijn. „Alleen Samuel (Brobbey, red.) zoekt nog een club na zijn periode bij Almere City, maar dat gaat goed komen. Mijn oudste broer Kevin (Luckassen, red.) is lekker bezig in Roemenië (FC Politehnica Iasi, red.) en voor Brian (Brobbey, red.) wordt het een belangrijk jaar bij Ajax. De club wil zijn contract verlengen. Als ze eruit komen, kan Brian hopelijk veel gaan spelen. Dat is belangrijk op zijn leeftijd. Hij is een speler die heeft laten zien elk jaar productief te zijn. In zijn eerste jaar bij Jong Ajax heeft hij direct zeven goals gemaakt in dertien wedstrijden. Dat zijn goede cijfers voor een A-junior.”

Na teleurstellende ervaringen bij PSV en Hertha BSC, waar hij door blessureleed nauwelijks in actie kwam, heeft Luckassen bij Anderlecht zijn vastgelopen carrière weer vlot weten te trekken. „Ik heb bijna alles gespeeld, eerst als rechtsback en later ook in het centrum van de verdediging. Eindelijk weer wat stabiliteit na moeilijke jaren. Ik ben blij dat ik de kans krijg om dit door te gaan trekken bij Anderlecht. Als ik nu weer bij een nieuwe club had moeten beginnen, zou dat niet goed zijn geweest voor me. Nu wil ik een jaar gaan knallen bij Anderlecht en daarna ga ik kijken wat er op mijn pad komt.”

Het wordt een belangrijke taak voor Luckassen en zijn ploeggenoten, onder wie oud-SC Heerenveen-speler Michel Vlap, om Anderlecht weer wat van zijn oude grandeur te laten hervinden. De 34-voudig Belgisch kampioen heeft een rampseizoen achter de rug en eindigde als achtste in de door de coronapandemie voortijdig stilgelegde Belgische competitie.

„We willen er alles aan gaan doen om de club terug te krijgen waar die hoort en dat is aan de top”, aldus Luckassen. „Ik heb er alle vertrouwen in dat we sowieso weer in de topvijf gaan spelen, maar waarom zou Anderlecht niet mee kunnen doen om de titel? Ik ben ervan overtuigd dat we komend seizoen mee kunnen gaan strijden om de bovenste plaatsen.”