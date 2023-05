Charlotte Kool pakt dagzege in Vuelta Femenina; rode trui voor Marianne Vos

Vos heeft wel de rode trui in haar bezit, Riejanne Markus staat derde in het algemeen klassement. De tweede etappe was een rit over 105,8 kilometer van Orihuela naar Pilar de Horadada. Het duurde lang voordat de koers op gang kwam. Pas twee kilometer voor het einde brak het peloton open. Kool ging een sprint aan met Vos en kwam nét eerder over de finish.

Toeslaan

„Ik ben echt heel erg blij met mijn eerste zege in een grote ronde”, zei Kool na de race. „Mooi dat ik bij de eerste kans in de tweede etappe direct toe kan slaan. Het was een hectische finale met een lange sprint. We hebben woensdag weer een mooie kans met een vlakke etappe.”

Jumbo-Visma had de eerste etappe gewonnen, een ploegentijdrit over ruim 14 kilometer in kustplaats Torrevieja. Aangezien Henderson als eerste de finish passeerde, mocht zij de rode leiderstrui aantrekken. Ze staat nu vierde.

Woensdag volgt de laatste relatief vlakke etappe in de Vuelta Femenina, over 157,8 kilometer van Elche de la Sierra naar La Roda. Daarna staan er stevigere klimetappes op het programma. De koers eindigt zondag.