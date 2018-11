Oranje mist Groenen tegen Zwitserland

De 23-jarige middenveldster van de Duitse club 1. FFC Frankfurt heeft te veel last van een enkelblessure om aan te treden op het kunstgras in Schaffhausen, liet een woordvoerster van de KNVB weten. Groenen viel vrijdag geblesseerd uit tijdens het eerste duel in Utrecht, dat Oranje met 3-0 won.

De dynamische middenveldster is een vaste waarde in het elftal van bondscoach Sarina Wiegman. Groenen kreeg in De Galgenwaard een trap op haar rechterenkel en moest aangeslagen van het veld. Ze werd afgelost door Jill Roord, die vermoedelijk dinsdag mag starten.

Groenen vloog zondagavond wel met de selectie mee naar Zwitserland. Ze blijft ook bij de groep, maar bekijkt de wedstrijd dinsdag vanaf de kant. Wiegman roept geen vervangster op voor Groenen.