Fikse tegenvaller voor Ronald Mulder

„Dit is wel een heel vervelend begin van het seizoen”, aldus Mulder tegenover de NOS. „Vorige week donderdag kwam de koorts opzetten en het hele weekeinde heeft het aangehouden. Vanmorgen heb ik een aantal tests gedaan en daar kwam uit dat het een longontsteking is. En dan elf uur lang in een vliegtuig zitten is not done.”

Het is nog onduidelijk of de schaatser volgende week kan aanhaken in Tomakomai, waar de tweede World Cup van het seizoen op het programma staat.

De 32-jarige Zwollenaar kwalificeerde zich twee weken terug in Heerenveen op de 500 meter als vijfde, in dezelfde tijd als zijn tweelingbroer Michel, die als vierde werd gekwalificeerd.

Teamgenoot Dai Dai Ntab lijkt als nummer zes de meest logische vervanger. Hij was al opgenomen in de selectie voor de teamsprint voor de wereldbekerwedstrijd in Obihiro.