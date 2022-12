Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Valentijn Driessen ’Kritiek Marco van Basten op Oranje inhoudelijk en terecht’

Oranje viert de zege op de Verenigde Staten. Ⓒ René Bouwman

Wordt de polonaise in gang gezet, dan is de kritische boodschapper aan de beurt. Dus werd voormalig bondscoach Marco van Basten massaal afgeserveerd door het Oranje-legioen na het bereiken van de kwartfinale van het WK tegen Argentinië. Van Basten had het bij de NOS aangedurfd enkele spelers en het spel van Nederland tegen Team USA te bekritiseren.