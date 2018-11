’Beste trainer in 116 jaar’ mag blijven bij Real Madrid

Volgens regels van de Spaanse voetbalbond had Real Madrid twee weken om een beslissing te maken over de positie van Solari, die het eind oktober over nam van de ontslagen Julen Lopetegui.

,,Dit heeft hij zelf verdiend, we zijn zeer tevreden over zijn werk'', liet een zegsman van Real Madrid weten aan het Duitse persbureau DPA.

In de afgelopen twee weken zette Solari een indrukwekkende reeks neer. Er werd achtereenvolgens gewonnen van Melilla , Real Valladolid, Viktoria Plzen en Celta Vigo. Ook het doelsaldo van Real werd onder Solari indrukwekkend: In vier wedstrijden maakten Los Blancos 15 treffers, en kreeg het er slechts 2 tegen. Het is de beste start van een Real Madrid-coach in 116 jaar. De Argentijn krijgt daarom een vaste aanstelling bij Real, weet Marca.

Solari kwam over van het tweede elftal, Real Madrid Castilla. Tussen 2000 en 2005 kwam hij als speler uit voor Real Madrid.