Engelse bond roept Guardiola op het matje

Dit weekend werd stadsgenoot Manchester United met 3-1 verslagen. Al voor aanvang van de wedstrijd liet de Spanjaard zich uit over scheidsrechter Anthony Taylor. „Hij zal proberen er het beste van te maken”, zei Guardiola. „Het belangrijkste is dat hij zijn volledige focus houdt op de wedstrijd. Ik hoop dat hij voor beide ploegen de goede beslissingen maakt. Zowel heel Engeland als heel Europa kijkt naar deze wedstrijd.”

In Engeland is het trainers verboden om voor een wedstrijd te praten over de scheidsrechter. Guardiola moet voor donderdagavond met een reactie komen op zijn uitspraken.