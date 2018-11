Koeman: ’PSV en Ajax zijn te sterk’

„PSV en Ajax zijn gewoon te sterk”, zo vertelde hij maandag tijdens de persconferentie in aanloop naar de Nations League-duels met Frankrijk en Duitsland.

Of zijn de andere teams te zwak? „Dat kan ook, maar ik denk met name dat PSV en Ajax beter zijn geworden. Zij spelen in de Champions League en ontwikkelen zich zodoende qua intensiteit. Voor andere ploegen wordt het daardoor steeds meer een kwestie van tegenhouden.”

Koeman snapt dat de veredelde oefenwedstrijden niet goed zijn voor de ontwikkeling van de internationals van PSV en Ajax. „Als je eerder in de week nog een Champions League-wedstrijd hebt gespeeld en dan zondag op het kunstgras bij Excelsior staat, moet er veel vanuit je zelf komen. Dat verwacht je als trainer ook van je spelers, maar ik heb ervaring als voetballer en kan me goed voorstellen dat het lastig is.”

De bondscoach vond dat Ajax-verdediger Matthijs de Ligt het afgelopen weekeinde tegen Excelsior in ieder geval goed oppakte. „Matthijs is een van de weinigen die zich altijd voorbereidt alsof het een finale is, maar op een gegeven moment is zo’n speler toe aan een ander niveau. Helaas is dat op een steeds jongere leeftijd”, aldus Koeman.

„De boel stond wel heel erg open”, ging hij verder, refererend aan de grote zeges van PSV en Ajax op De Graafschap (4-1) en Excelsior (7-1). „Ondanks het feit dat je kwalitatief minder bent, kun je het je tegenstander nog wel moeilijk maken, maar dat gebeurt niet. Dat komt misschien ook door de Nederlandse manier waarop we naar voetbal kijken. Ik ga persoonlijk liever niet ergens naartoe om lekker te voetballen en dan vervolgens zeven goals om de oren te krijgen.”