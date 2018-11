Komende interlands bepalend voor EK-kansen Oranje

Oranje wil ook een beschermde status voor de loting van het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 afdwingen. ,,Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste", zei bondscoach Ronald Koeman maandag even nadat al zijn 24 internationals zich gemeld hadden.

„We spelen om wedstrijden te winnen, om de Nations League te winnen”, vervolgde Koeman. „Toen loting kwam was al bekend dat we derde zouden worden, maar het lijkt erop dat er meer in zit dan de derde plek. Nu twee mooie wedstrijden voor om dat te bereiken.”

De top tien van de Nations League loot op 2 december in Dublin mee als groepshoofd. Twee van de twaalf landen in de vier poules uit de hoogste divisie van de Nations League worden bij de loting dus ingedeeld in pot 2. Zij lopen de kans dat ze aan topploegen als Frankrijk, België en Spanje worden gekoppeld.

Het Nederlands elftal staat op dit moment achtste in de algehele rangschikking van de vier sterkste poules van de nieuwe competitie van de UEFA. Oranje heeft na de zege op Duitsland (3-0) drie punten. IJsland (0 punten), Polen (1 punt), Kroatië (1 punt) en Duitsland (1 punt) staan er nu slechter voor.

De selectie van Koeman handhaaft zich in de hoogste divisie van de Nations League als het niet als derde en laatste in de poule eindigt. Een zege op Frankrijk vrijdag in De Kuip volstaat daar al voor. Anders wacht maandag een herkansing tegen Duitsland. Een gelijkspel in Gelsenkirchen is dan voldoende.

De vier poulewinnaars van de hoogste divisie strijden volgend jaar zomer nog om de eerste winst van de Nations League. Oranje houdt alleen zicht op de groepszege als Frankrijk verslagen wordt. Als Nederland gelijkspeelt tegen de Fransen, dan heeft Duitsland een probleem. De wereldkampioen van 2014 kan dan alleen aan degradatie uit de hoogste divisie ontkomen als het Oranje met minimaal drie doelpunten verschil verslaat. Dat komt omdat bij een gelijke stand in de groep het onderlinge resultaat de doorslag geeft.

Frankrijk leidt op dit moment groep A van de Nations League met zeven punten uit drie duels, gevolgd door Nederland met drie punten uit twee duels en Duitsland met één punt uit drie duels.