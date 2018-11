Koeman: ’Dilrosun groot talent en lieve jongen’

De bondscoach is niet van mening dat het te snel gaat voor de buitenspeler. „We hebben te maken met een blessure van Arnaut Groeneveld en moesten iemand anders selecteren. De berichten over Javairo vanuit Jong Oranje waren positief en de afgelopen weken hebben we hem ook weer gevolgd bij Hertha BSC.”

Dilrosun stond tegen Borussia Dortmund (2-2) en RB Leipzig (0-3 nederlaag) niet in de basis, maar mocht afgelopen weekeinde tegen Fortuna Dusseldorf weer eens starten (4-1 nederlaag). „Ik heb zaterdag gekeken en Javairo toonde toen opnieuw aan dat hij een groot talent is. Nu ga ik deze lieve jongen voor het eerst zelf leren kennen. Een lieve jongen? Ja, zo kwam hij wel binnen.”