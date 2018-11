LottoNL-Jumbo mikt op nieuwe impuls

,,Onderdeel zijn van het performanceteam van een van de beste ploegen ter wereld is fantastisch'', zegt bewegingswetenschapper Heemskerk. ,,Sporters beter maken door training en coaching op basis van wetenschap is mijn grote passie. Ik had die kans eerder bij andere ploegen, maar bij Team LottoNL-Jumbo voelde het direct goed. De manier waarop renners er worden opgeleid spreekt me aan: samen iedere dag beter worden en rendement halen.''

Heemskerk is amateurwielrenner geweest en nam als mountainbiker deel aan het WK. Later werd hij bij de KNWU bondscoach van de mountainbikers. Die functie vervulde hij zeven jaar. Momenteel is hij als coach van de Amerikaanse veldrijders verbonden aan USA Cycling. Tot eind januari combineert Heemskerk dat werk nog met zijn nieuwe baan bij Team LottoNL-Jumbo.