Roord vervangt Groenen in basis tegen Zwitserland

De middenveldster van Bayern München vervangt de geblesseerde Jackie Groenen in het elftal van bondscoach Sarina Wiegman. Roord (21) kwam Groenen vrijdag in Utrecht al na een uur aflossen en staat vier dagen daarna in Schaffhausen aan de aftrap. Ze begint om 19.00 uur aan haar vierde interland.

Wiegman wilde voorafgaand aan de training op het kunstgras in het LIPO Park, waarin dinsdag naar verwachting zo’n 5000 fans zullen zitten, niet zeggen of ze nog meer wijzigingen gaat doorvoeren in haar ploeg. „We hebben de heenwedstrijd geanalyseerd en dingen nabesproken. We gaan nu nog één keer trainen. Dinsdag maak ik de rest van de opstelling bekend.”

Jill Roord Ⓒ SCS

Oranje versloeg Zwitserland in De Galgenwaard met 3-0 en heeft een ticket voor het WK dus voor het grijpen.