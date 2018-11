Wiegman eist scherpte: ’We hebben nog niets’

„Als iedereen continu gaat praten over het WK, ben je niet bezig met de wedstrijd. We hebben ons nog niet geplaatst voor het WK, dus waarom zouden we nu al aan de toekomst denken?”, zei Wiegman in Schaffhausen. „We moeten het eerst nog halen.”

Enkele maanden terug stonden de voetbalsters ook op de drempel van het WK, maar toen verloren ze van Noorwegen (2-1). Een slechte start van de wedstrijd, met twee doelpunten binnen tien minuten, brak Oranje toen op. „Tegen Noorwegen vond ik dat er te veel afleidingen waren”, zegt Wiegman. „De volledige aandacht gaat nu naar deze wedstrijd. Zo hebben we het EK ook benaderd.”

Focus is alles waar het volgens Wiegman om draait. „Het gaat erom hoe wij op het veld staan. Als we scherp spelen, 100 procent gefocust zijn en onze taken uitvoeren, dan halen we ons niveau. En dan komt het goed. We staan er hartstikke goed voor, maar we hebben nog niets. We willen heel graag naar het WK en stoppen daar heel veel energie in. Dat doel is heel helder. En om dat te bereiken, moeten we hier goed presteren.”

Wiegman weet dat Zwitserland weer kan beschikken over Ramona Bachmann, de sterspeelster die vrijdag vanwege een schorsing ontbrak. „Ze hebben nog een laatste strohalm. Het is afwachten of ze direct de ballen erin gaan pompen of dat ze dat pas in de loop van de wedstrijd gaan doen. Wij zijn in ieder geval overal op voorbereid. We zullen ze zeker niet laten komen, dat lijkt me niet verstandig gezien hun kwaliteiten.”