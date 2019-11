Wijnaldum maakt statement na racismerel: ’Dan lopen van wij het veld af’

„Persoonlijk kwam het hard aan”, zegt Wijnaldum over de racismerel rondom Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira en FC Den Bosch. „Ik had niet verwacht dat zoiets in Nederland kon gebeurden. Ik ben erg geschokt. Hoe men erna ermee is omgegaan vind ik heel kwalijk”, doelt Wijnaldum op de trainer van FC Den Bosch (Erik van der Ven), die Mendes Moreira een ’zielig ventje’ noemde toen Moreira zijn gram haalde, scoorde namens de Rotterdammers en dit richting het Brabantse publiek vierde en hoe Den Bosch met de hele zaak is omgegaan.

„We hebben al zoveel statements gemaakt. Het helpt niet. Het is een maatschappelijk probleem en er moet keihard tegen opgetreden worden. Als speler kun je hier niet veel tegen doen, maar ik vind dat wij elkaar hierin moeten steunen. Wat ik heb gezien kan echt niet. Niet alleen racisme, maar ik zie ook iemand een Hitler-groet doen. Hoe kan dit. Ik vind dit respectloos”, aldus een geëmotioneerde Wijnaldum, die dinsdag tegen Estland de aanvoerdersband zal dragen bij afwezigheid van Virgil van Dijk.

Wijnaldum is duidelijk in zijn standpunt en vindt dat er verkeerd is opgetreden in Den Bosch. „De wedstrijd had nooit hervat mogen worden”, zegt hij. „Als het bij mij gebeurt, dan loop ik van het veld. Dat weet ik zeker. Als je terug het veld op komt, dan verandert er niks.” De bondscoach, Ronald Koeman, stemde hiermee in en steunde zijn speler. „Iemand moet het doen”, zei hij. „We denken er allemaal zo over, maar niemand doet het uiteindelijk.”

De middenvelder van Liverpool was blij toen het toch nog even over voetbal ging en er gevraagd werd naar zijn fysieke gesteldheid. Wijnaldum moest namelijk het duel met Noord-Ierland aan zich voorbij laten geen wegens ziekte. „De griep is weg, alleen nog een klein beetje verkouden”, zegt Wijnaldum die weer fit is en gaat spelen tegen Estland.

