Dylan Groenewegen maakt in mei zijn rentree: ’Plek in het peloton weer vinden’

Groenewegen heeft geen grote wedstrijden op zijn programma staan in 2021. Het is de bedoeling dat hij na Hongarije de Ronde van Noorwegen rijdt. De sprinter, winnaar van vier etappes in de Tour de France, heeft verder onder meer de ZLM Tour, het NK en de BinckBank Tour in zijn programma opgenomen.

„Natuurlijk hoop ik weer voor overwinningen te kunnen sprinten, maar het belangrijkste is dat ik mijn plek in het peloton weer kan vinden”, zegt de Amsterdammer. De sprinter, onlangs vader geworden, ontbreekt op de trainingsstage van zijn ploeg in Spanje. Jumbo-Visma laat Groenewegen in de luwte terugkomen. Hij krijgt in kleinere koersen de tijd en ruimte om zijn oude vorm te hervinden. „We hebben daar veel over gepraat. Er is veel gebeurd, daar houden we rekening mee als ik terugkom.”

Groenewegen voelt zich schuldig over de crash in Polen, waarbij Jakobsen zwaar geblesseerd raakte. „Het voelt niet goed dat ik van mijn lijn ben afgeweken. Ik vraag me af hoe dit kon gebeuren. Ik neem mezelf dat zeker kwalijk. Je probeert te reconstrueren wat er in volle sprint door mijn gedachten ging. Je kan het zo vaak terugkijken als je wil, maar het blijkt schokkend om te zien. Vooral door de snelheid van meer dan 80 kilometer per uur was de impact van de crash enorm. Het was vreselijk om de chaos te zien die het opleverde. Het gebeurde onbewust, ik voel me daar erg slecht over.”

Groterondedebuut Dekker

Er was niet alleen nieuws over Groenewegen op de ploegpresentatie. Zo maakte Jumbo-Visma de opstelling voor de Tour de France bekend met de drie kopmannen Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Het liet verder weten dat Kruijswijk samen met Sepp Kuss ook nog naar de Vuelta gaat, terwijl George Bennett in de Giro d’Italia de ploeg mag leiden. Een van zijn adjudanten is dan de 22-jarige David Dekker. De zoon van Erik Dekker - goed voor vier etappes in de Tour - maakt dit jaar zijn debuut in de WorldTour.