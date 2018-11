Mourinho komt met nieuw slap excuus

Bekijk ook: Engelse bond roept Guardiola op het matje

„Het was erg lastig om tegen Manchester City te spelen. Wij hadden een super moeilijke uitwedstrijd van een hoog, veeleisend niveau tegen Juventus in de benen”, legt Mourinho uit bij de BBC. „City had twee vriendschappelijke thuiswedstrijden.”

Mourinho zinspeelt daarmee op het in zijn ogen eenvoudige programma van Guardiola’s ploeg. City speelde voorafgaand aan de derby thuis tegen Southampton (6-1) en Shakhtar Donetsk (6-0).

„Drie uitwedstrijden in één week is erg zwaar”, vervolde Mourinho. „De fysieke en mentale vermoeidheid leidt tot fouten. Mijn spelers waren moe. Het is niet makkelijk om je op te laden voor de zoveelste grote wedstrijd. Je moet in het wereldje zitten om dat te begrijpen.”