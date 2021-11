Max Verstappen: ’Ontzettend belangrijk om komende drie races perfect te scoren’

Dat de Nederlander eindelijk weer eens een Formule 1-race won, twee weken geleden in de VS, doet hem uiteraard veel deugd. „Het was natuurlijk een geweldig gevoel om bij de Grand Prix van de Verenigde Staten weer op de bovenste trede te staan. De laatste paar races waren natuurlijk behoorlijk lastig met de motorstraffen en een paar ongelukkige momenten, dus het voelde zeker goed om daar weer te staan, met Checo (Perez, red.) naast me.

Hij vervolgt: „De overwinning gaf veel voldoening en we hadden de juiste snelheid tijdens de Amerikaanse GP, dus ik wil op dat momentum voortbouwen. Het was natuurlijk ook erg belangrijk om flink wat punten te scoren voor het kampioenschap.”

Komende drie races perfect scoren

Wat verwacht Verstappen van de Mexicaanse Grand Prix? De coureur van Red Bull won er immers al twee keer. „Ja, ik heb goede herinneringen aan het racen in Mexico met mijn twee overwinningen. Ik kijk ernaar uit om er weer te racen, vooral nadat we er een tijdje niet heen konden reizen. Met Checo in het team zullen we in Mexico veel meer fans hebben en ik kijk ernaar uit om ze allemaal op het circuit te zien. Hopelijk hebben we een competitief weekend.”

Met Mexico begint er weer een zogenaamde triple header voor de F1-coureurs. „Ik heb er zin in en heb zin om aan de slag te gaan, hoewel ik weet dat de triple header druk gaat worden. Het is ontzettend belangrijk voor mezelf en Red Bull om de komende drie races perfect te scoren, nu we voor het kampioenschap strijden. De reistijd is lang en er zijn grote tijdsverschillen, maar ik kijk ernaar uit om weer de baan op te gaan in Mexico en Brazilië en ik kijk uit naar de uitdaging om op het nieuwe circuit in Qatar te racen.”

