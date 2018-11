Alle tests met verlichting De Kuip succesvol

De lichtmasten vielen op zondag 4 november uit, kort na het begin van de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo.

,,We hebben de voetbalbond daarover ingelicht. De KNVB had specifiek om een bevestiging gevraagd'', liet stadiondirecteur Jan van Merwijk weten. ,,Alles zal probleemloos kunnen verlopen en we kijken uit naar een prachtige Oranje-avond'', doelde hij op de topper vrijdag tegen wereldkampioen Frankrijk voor de Nations League.

Een week lang hebben tien personeelsleden van Stadion Feijenoord gewerkt aan het repareren en testen van de verlichting. ,,Uiteraard zijn we niet blij met het incident dat heeft plaatsgevonden, maar het is een goede les geweest'', zei Van Merwijk, die eerder bekende dat zijn ,,grootste nachtmerrie'' was uitgekomen. ,,Zowel de kapotte als de kwetsbare onderdelen zijn vervangen. Zo weten we zeker dat een constructiefout niet meer mogelijk is en hebben we er alles aan gedaan om herhaling te voorkomen.''

Volgens Van Merwijk kan De Kuip eventuele nieuwe problemen met de lichtinstallatie nu afdoende oplossen. Het definitief staken van een wedstrijd hoeft daardoor niet meer aan de orde te zijn. ,,We hebben zogenoemde workarounds aangelegd, die ervoor zorgen dat we via twee manieren de verlichting weer aan kunnen krijgen. Zo kan de wedstrijd altijd doorgaan, omdat de lampen binnen het voorgeschreven half uur weer volop schijnen.''