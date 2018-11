Sturridge aangeklaagd wegens gokpraktijken

De 29-jarige Brit is door de Engelse voetbalfederatie (FA) aangeklaagd wegens schending van de gokreglementen voor Engelse profvoetballers. Hij heeft tot volgende week dinsdag de tijd om zich tegen de beschuldigingen te verweren.

Volgens een woordvoerder van Liverpool verleent Sturridge alle mogelijke medewerking aan het lopende onderzoek. ,,Dat zal hij ook blijven doen. Hij heeft zeer nadrukkelijk gezegd dat hij nooit heeft gegokt op voetbalwedstrijden.''

De aanklacht tegen Sturridge richt zich op illegale gokpraktijken in de maand januari van dit jaar. Hij zou twee regels hebben overtreden: een in relatie tot gokken op voetbalduels en een wat betreft het verstrekken van gevoelige informatie, die niet bij het publiek bekend is en die vanwege een bevoorrechte positie is verkregen.