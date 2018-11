Oud-scheidsrechter: ’Zlatan is irritant en gek’

„Hij is gek. Ik denk dat hij een geweldige voetballer is, maar op het veld is hij iemand anders. En dat is erg moeilijk voor scheidsrechter. Ik hoop voor hem dat hij een soort van acteur is, omdat hij zo veel dingen zegt, zoveel gekke dingen. Ik hoop dat dat hij niet echt denkt wat hij zegt.”

Chapron leidde het duel toen Ibrahimovic in 2015 voor PSG een hattrick scoorde tegen Lorient. Na de wedstrijd liep hij volgens Chapron naar hem toe om de bal op te eisen. „Hij ging dicht bij me staan en knipte met zijn vingers en zei alleen maar: ’de bal’. Ik denk dat het een gebrek aan respect is. Ik heb vier dochters en als we bij elkaar zijn en ze vragen iets dan krijgen ze geen reactie als ze ’alsjeblieft’ zeggen. Ik ben waarschijnlijk de enige die ’nee’ zei tegen Zlatan.”