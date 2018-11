Draxler mist Rusland wegens privéomstandigheden

Naar verwachting is de 25-jarige middenvelder van Paris Saint-Germain er tegen Oranje wel weer bij. Duitsland en Nederland spelen op maandag 19 november in de Nations League tegen elkaar in Gelsenkirchen.

Eerder werd al bekend dat bondscoach Joachim Löw de komende interlandperiode niet kan beschikken over Jérôme Boateng. De verdediger van Bayern München last in samenspraak met de bondscoach een rustperiode in.

Mark Uth meldde zich afgelopen weekend af. De aanvaller van Schalke 04, die in het verleden voor Heracles Almelo en sc Heerenveen speelde, liep een hamstringblessure op en uit na onderzoek is gebleken dat hij enkele weken moet toekijken.