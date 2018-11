Badmintontalent Buijk toe aan volgende stap

Voetbal vond hij niet leuk en tennis ging hem te langzaam. Zo kwam Andy Buijk als achtjarige terecht bij badminton. Een sport die soms denigrerend als campingactiviteit wordt omschreven, maar op topniveau flitsend is om te beoefenen en te zien.

Buijk heeft de laatste jaren diverse podiumplekken behaald op nationale titeltoernooien. „Om nog beter te worden ben ik dit seizoen verhuisd naar Sportcentrum Papendal. Daar heb ik meer uitdagingen. Ik train er twee keer per dag en sta er tegen goede sparringpartners. Ik woon vijf dagen per week op Papendal, daarnaast doe ik op het Beekdallyceum in Arnhem mijn havo-opleiding. Ik hoop in 2019 of 2020 mijn diploma te halen”, aldus Buijk die lid is van het Haagse DKC en op Papendal het toptalentenprogramma S-1 volgt.

Zijn credo luidt: ’ik verlies nooit; ik win of ik leer’. Andy: „Aan verlies alleen heb je niks, dan blijf je maar balen. Je kunt van een nederlaag en fouten juist leren.”

Het is zijn ambitie om op korte termijn mee te doen aan EK’s en WK’s (jeugd). „Om daaraan mee te mogen doen, moet ik punten behalen in buitenlandse wedstrijden. De kosten (2500 euro) voor reis en verblijf zijn erg hoog. De bond betaalt er niet aan mee en dus moet ik het geld voor die trips zelf bijeen zien te krijgen. Tijd voor een bijbaantje heb ik niet, daarom zoek ik financiële ondersteuning. Wie me met minimaal 100 euro steunt, krijgt van mij tijdens een clinic badmintonles.”

