Spitse op drempel record én vijfde toernooi

De 28-jarige Friezin staat tevens op de drempel van haar vijfde eindtoernooi met de Nederlandse voetbalsters. ,,We hebben een goede uitgangspositie, maar het moet nog wel even gebeuren. We moeten daar niet te makkelijk over denken'', benadrukt de middenveldster.

Spitse brak het eerste duel van het tweeluik met Zwitserland om een plek op het WK open met een doeltreffende vrije trap. Het bleek de opmaat richting een ruime zege (3-0). In de return moet Oranje het stellen zonder de geblesseerde Jackie Groenen. ,,Jackie mis je natuurlijk wel, maar iemand anders neemt het nu gewoon over. We doen het met meer dan elf spelers, we hebben de hele selectie nodig.''

Spitse wil niets liever dan met een WK-ticket op zak Kiesel-Griffioen gaan aflossen als recordinternational. ,,Ik word er de laatste tijd best vaak naar gevraagd en dan denk ik wel: het is bijna zo ver. Ik zit al twaalf jaar bij Oranje en heb eigenlijk altijd wel gespeeld. Ik weet dat ik heel dichtbij dat record ben, maar voor mij telt alleen de eerstkomende wedstrijd.''