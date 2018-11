Hendriksen assistent Keizer bij Sporting

De 49-jarige Brabander tekende bij de club van de aanvallers Bas Dost en Luc Castaignos een contract tot medio 2021. Vorige week verbond Keizer zich eveneens voor 2,5 jaar aan de huidige nummer twee van Portugal.

Bekijk ook: Keizer ziet Dost uitblinken

Hendriksen was vorig seizoen nog hoofdtrainer van Helmond Sport, een functie die hij twee jaar vervulde. Eerder was de ex-prof werkzaam als assistent-trainer bij Brentford, NEC en RKC Waalwijk.

Keizer kwam over van Al-Jazira. Hij trad in juni aan bij de club uit het Midden-Oosten. Het was zijn eerste aanstelling na zijn gedwongen vertrek bij Ajax eind 2017.

Keizer begon maandag met zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe club. Hij beloofde bij zijn presentatie verzorgd en aanvallend voetbal.