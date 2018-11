Nijhuis: ’Knieschijf zat in bovenbeen’

De toparbiter raakte tijdens een looptraining geblesseerd en is inmiddels geopereerd. „Mijn knieschijf zat in mijn bovenbeen”, aldus de pechvogel. „Ik schreeuwde het uit. Waarschijnlijk van de schrik, want het deed niet echt pijn.”

Nijhuis zag dat het goed mis was en liet zich naar het ziekenhuis brengen. „Daar werd een fotootje gemaakt, mijn knieschijf teruggezet en een pees hersteld. Mijn been zit nu anderhalve week in het gips en daarna hoop ik hem weer lichtelijk te kunnen bewegen”, aldus de leidsman die moest passen voor Excelsior-Ajax (1-7) en werd vervangen door Serdar Gözübüyük.

„Ik ben nogal ongeduldig”, aldus Nijhuis. „Maar het is nog maar een wedstrijd of vijf, zes tot de winterstop, dus zal ik me waarschijnlijk op de tweede seizoenshelft moeten richten. Dan moet ik de rest van dit jaar maar doorkomen als VAR.”