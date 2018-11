BIG DEAL IN BIG APPLE

Ajax vestigt zich in New York en dat zal men weten ook. De spelers zijn prominent in beeld op het wereldberoemde Times Square en dus niet te missen door omstanders. Ⓒ AJAX IMAGES

AMSTERDAM - Ajax verlegt zijn grenzen. Ruim 526 jaar nadat Christoffel Columbus voet aan wal zette in de Nieuwe Wereld ’ontdekt’ de Nederlandse topclub Amerika. Vandaag opent Ajax in het hart van Manhattan, op Broadway in New York, op Amerikaanse bodem een kantoor.