‘Max heeft Ocon in Formule 3 voor schut gezet’

Toen de Limburger de Fransman na de race opzocht en drie duwen uitdeelde, sprak het glimlachje op het gezicht van de coureur van Force India boekdelen. „Misschien is het niet goed wat Max doet, maar ik begrijp hem volledig”, stelt Jos Verstappen dinsdag in een interview met De Telegraaf.

„Hij is beroofd van de zege en dan staat Ocon daar zo stom te lachen. Hij speelde de vermoorde onschuld. Natuurlijk ga je dan verhaal halen. We moeten het niet groter maken dan het is. Ik zie voetballers elkaar elk weekeinde op deze manier duwen. Max is professioneel genoeg om iemand niet te slaan, dat weet ik honderd procent zeker. Ik denk dat hij zich echt heeft ingehouden en dat het goed was dat er mensen omheen stonden. Dat dit nu zoveel losmaakt, zegt ook wel iets over de manier hoe de mensen de sport beleven.”

Ocon lijkt op z’n vroegst in 2020 terug te keren in de Formule 1. Verstappen en hij kennen elkaar al uit de karting en de Formule 3. „Ze hebben natuurlijk een geschiedenis”, weet Jos Verstappen. „In de Formule 3 werd Ocon weliswaar Europees kampioen, maar dat kwam omdat hij verreweg de beste auto had en Max veel pech had dat jaar. Maar Max heeft hem toen ook een paar keer echt voor schut gezet. Zoals op Spa-Francorchamps met een geweldige actie buitenom.”