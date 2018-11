‘Wat mij betreft was Ocon gediskwalificeerd’

De oud-coureur kan er met zijn hoofd niet bij dat Ocon als achterblijver zoveel risico’s heeft genomen in São Paulo. Met verstrekkende gevolgen. Door de veel te risicovolle inhaalactie van de Fransman raakt Verstappen zijn veroverde leidende positie kwijt. ,,Ocon treft alle blaam. Dit is echt heel onprofessioneel van hem”, kijkt Jos Verstappen dinsdag in een interview met De Telegraaf desgevraagd terug. ,,Het zegt ook genoeg dat hij een straf heeft gekregen (stop-and-go-penalty, red.), maar die vind ik nog erg mild. Wat mij betreft was hij gediskwalificeerd.”

Bekijk ook: Villeneuve trots op Verstappen

Verstappen senior vindt de actie van Ocon bij de Red Bull-coureur onbegrijpelijk. ,,Hij is al op een ronde achterstand gereden en wil dan op verse en zachtere banden even laten zien hoe goed hij kan autorijden. Natuurlijk spelen er meerdere factoren mee. Ocon heeft voor volgend jaar nog geen stoeltje. Maar je ziet op de beelden heel goed dat hij nog niet voorbij Max is bij het aansnijden van de bocht, maar dan nog geen enkele poging doet om uit te wijken. Echt heel knullig. In zo’n situatie zou een achterblijver ook geen DRS moeten kunnen gebruiken. Dat zeg ik niet omdat het nu om Max gaat. De leider in de wedstrijd mag op deze manier nooit aangevallen worden.”

Bekijk ook: Sportief directeur F1 kritisch op Verstappen

Bekijk ook: Verstappen baalt alleen van gemiste zege