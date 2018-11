Ook derde WK-partij in Londen remise

De twee grootmeesters hielden het na 4 uur en een kwartier voor gezien, na 49 zetten. Daarmee is de stand in het wereldkampioenschap, dat maximaal twaalf partijen omvat, 1,5 tegen 1,5.

Caruana werd met wit in het defensief gedrongen door titelverdediger Carlsen. De Noor kon echter opnieuw de zege niet vinden. ,,Het resultaat is oké, maar ik kan beter'', liet hij weten. ,,In de opening heb ik me opnieuw wat misrekend. Ik dacht dat we er ongeveer gelijk uit gingen komen, maar het was veel slechter. Ik kon het goedmaken en had in het eindspel licht voordeel, maar voor de winst gaan zat er niet echt meer in.''

Dinsdag begint Carlsen met wit aan de vierde partij. De titel is voor de schaker die als eerste op 6,5 punten komt. Bij een 6-6 gelijke eindstand volgt een tiebreak. De winnaar strijkt 1 miljoen dollar op.

De 27-jarige Carlsen heeft de wereldtitel sinds 2013 in handen.