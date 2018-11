Celta de Vigo wisselt van trainer

De nummer veertien van La Liga brak met de Argentijn Antonio Mohamed en stelde de Portugees Miguel Cardoso aan als opvolger. Dat gebeurde een dag na de thuisnederlaag tegen Real Madrid (2-4).

De 48-jarige Mohamed kwam in mei bij Celta de Vigo aan het bewind. Het was voor hem de eerste werkervaring in Europa. Daarvoor had hij alleen clubs in Argentinië en Mexico onder zijn hoede.

Cardoso (46) werd begin vorige maand na acht speeldagen bij het Franse Nantes ontslagen. Vorig seizoen was hij in eigen land bij Rio Ave werkzaam.