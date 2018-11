Verstappen in rijtje met Senna en Schumacher

De reactie van de foeterende Verstappen is dus zeker niet uniek. Senna werd in 1988 van de baan gereden door Jean-Louis Schlesser in Monza. Voor de net als Ocon Franse coureur was het nota bene zijn enige race in de Formule 1. Tien jaar later was Schumacher des duivels in België, toen hij op David Coulthard knalde. De Duitser wilde Coulthard vervolgens te lijf gaan, maar het tweetal werd ternauwernood uit elkaar gehouden.

„Ik weet uit ervaring dat je je zoiets altijd blijft herinneren”, zegt Coulthard nu. „Dankzij Max is er tenminste sensatie. Dat kan de Formule 1 goed gebruiken.”

Bekijk ook: Sportief directeur F1 kritisch op Verstappen