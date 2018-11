Ronaldo tast mis: ’Hij is beter met zijn voeten’

Cristiano Ronaldo zag de steengoede wereldranglijstaanvoerder namelijk winnen van John Isner. Er was applaus voor Djokovic en voor Ronaldo, die door de regie snel was ontwaard.

De Portguees had tijd om te komen kijken in Londen omdat hij komende interlandperiode ontbreekt bij zijn land. Ronaldo is verwikkeld in een verkrachtingszaak. Of dat de reden is van zijn absentie is onduidelijk.

Ronaldo vermaakte zich prima op de tribunes. De 33-jarige steraanvaller van Juventus probeerde ook nog een bal te vangen. Dat mislukte, waarna twee prominente tennisaccounts er als de kippen bij waren om hier over te grappen: