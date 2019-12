Fan Manchester City opgepakt wegens racisme

Dat deed de man in woord en gebaar in de richting van Fred, de Braziliaan van Manchester United. Op tv-beelden was de man duidelijk herkenbaar te zien, waarna het bewuste fragment ook op sociale media rondging.

Fans van de thuisploeg in dezelfde hoek van het stadion gooiden ook voorwerpen naar Fred waarbij hij ten minste eenmaal werd geraakt. „Een 41-jarige man is gearresteerd op verdenking van racistisch gedrag, hij blijft voorlopig in hechtenis en zal worden ondervraagd”, meldde de politie aan Daily Mirror.

Manchester City liet zaterdag al weten „zero-tolerance” te hanteren als het om racisme in het stadion gaat. Wie schuldig wordt bevonden krijgt een levenslang stadionverbod.

Bekijk ook: ManCity reageert meteen op racistisch incident tijdens derby

Bekijk ook: ManUnited pijnigt City en helpt Liverpool