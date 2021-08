Sport Kort: Remco Evenepoel wint na solo de Druivenkoers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Belgische renner Evenepoel wint na solo de Druivenkoers

18:40 uur Remco Evenepoel heeft donderdag de 61e editie van de Druivenkoers gewonnen. In de wedstrijd over 192 kilometer met start en finish in het Belgische Overijse zegevierde de 21-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step voor eigen publiek na een solo.

Evenepoel was met nog 60 kilometer te gaan weggereden uit het peloton en leek ongrijpbaar voor de rest. Door een brandende auto langs het parkoers moest de wedstrijd op 28 kilometer voor de finish echter worden stilgelegd. Na deze onverwachte pauze mocht de koploper met een voorsprong van 35 seconden de wedstrijd hervatten. Zijn overwinning kwam niet meer in gevaar. Zijn Deense ploeggenoot Mikkel Honoré eindigde als tweede voor de Belg Aimé De Gendt.

Juridische stappen La Liga na langere interlandbreak Zuid-Amerika

15:04 uur De Spaanse profliga onderneemt juridische stappen tegen de beslissing van de FIFA om de interlandbreak voor Zuid-Amerika in september en oktober met twee dagen te verlengen. Verschillende Spaanse clubs dreigen spelers te moeten missen tijdens de speelronde op 11 en 12 september.

La Liga zal „voorzorgsmaatregelen nemen bij de bevoegde gerechtelijke instantie om de rechten en belangen van de competities en van de getroffen clubs te beschermen”, staat in een verklaring.

De Spaanse profliga beloofde eerder deze week alle Spaanse clubs te steunen die geen spelers willen vrijgeven voor de komende WK-kwalificatieduels in Zuid-Amerika, begin september. „We kunnen de zwaarwegende en eenzijdige beslissing van wereldvoetbalbond FIFA om de tijd voor vrijgave in Zuid-Amerika met twee dagen te verlengen tot elf dagen, niet aanvaarden”, klonk het eerder al bij La Liga. In totaal gaat het om zo’n 25 internationals, maar dat aantal kan nog oplopen.

Marlen Reusser wint tijdrit Ladies Tour voor Van Dijk

15:03 uur De Zwitserse Marlen Reusser heeft de individuele tijdrit gewonnen in de Ladies Tour, die woensdag van start is gegaan. De 29-jarige Reusser (Alé BTC Ljubljana) was 18 seconden sneller dan Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) en 41 seconden rapper dan Chantal Blaak (SD Worx).

De tijdrit met start in finish in Gennep was 17 kilometer lang.

Demi Vollering eindigde als zesde, met 1 minuut en 18 seconden achterstand op Reusser. Ook Anouska Koster eindigde bij de beste tien.

Door de winst van de tijdrit nam specialiste Reusser de leiderstrui over van Alison Jackson uit Canada, die de eerste etappe op haar naam had geschreven.

Spanje vervolgt WK-kwalificatiereeks zonder spelers Real

13:57 uur Spanje vervolgt de jacht op een WK-ticket zonder spelers van Real Madrid in de selectie. Onder anderen Dani Carvajal, Marco Asensio en Isco zijn er begin september niet bij.

Brais Méndez van Celta de Vigo, Pablo Fornals van West Ham United en Abel Ruiz van SC Braga werden wel opgenomen in de selectie. Raúl Albiol, 35 jaar oud inmiddels, is er ook weer bij. De captain van Villarreal speelde in 2019 voor het laatst voor het Spaanse elftal.

Pau Torres, Dani Olmo en Mikel Oyarzabal, die met Spanje olympisch zilver veroverden in Tokio, zijn er ook niet bij tijdens de komende interlandperiode.

Spanje treft op 2 september Zweden en neemt het vervolgens op tegen Georgië en Kosovo.

McTominay voorlopig langs de kant bij United na liesingreep

Scott McTominay staat voorlopig langs de kant. De 24-jarige middenvelder van Manchester United, een concurrent van Donny van de Beek, heeft een liesingreep ondergaan.

„Scott heeft een operatie ondergaan voor een liesblessure die pijn veroorzaakte tijdens het spelen”, meldt United. „Na alle opties geprobeerd te hebben in de voorbereiding bleek een operatie noodzakelijk.”

McTominay was afgelopen zondag invaller in het duel met Southampton, dat in 1-1 eindigde. In de eerste wedstrijd, waarin Leeds United met 5-1 werd verslagen, had hij een basisplaats.

United wacht zondag de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

België zonder De Bruyne en Mertens in komende interlandperiode

De Belgische voetbalploeg moet het in de komende interlandperiode stellen zonder een aantal grote namen. Zo ontbreken Kevin De Bruyne en Dries Mertens begin september.

Bondscoach Roberto Martinez maakte donderdag een selectie van 31 namen bekend voor de WK-kwalificatieduels met Estland (Tallinn, 2 september), Tsjechië (Brussel, 5 september) en Wit-Rusland (Kazan, 8 september).

Behalve de geblesseerden De Bruyne en Mertens ontbreken ook keeper Simon Mignolet en verdediger Thomas Vermaelen. Mignolet krijgt rust, Vermaelen kan vanwege de geldende coronamaatregelen niet overkomen uit Japan. Ook Jérémy Doku en Nacer Chadli zijn niet beschikbaar.

Otto Vergaerde verruilt ploeg Mathieu van der Poel voor Trek-Segafredo

11.52 uur: Mathieu van der Poel kan na dit wielerseizoen niet meer rekenen op de hulp van Otto Vergaerde. De 27-jarige Belg verruilt na dit seizoen Alpecin-Fenix voor de Amerikaanse WorldTour-formatie Trek-Segafredo.

„Dit is een nieuwe uitdaging. Maar er is al een goede basis, namelijk mijn vriendschapsband met Jasper Stuyven en Edward Theuns. Ik kijk er echt naar uit om me bij hen te voegen. Maar bovenal ben ik klaar voor deze nieuwe uitdaging bij een sterk en ambitieus team voor de klassiekers”, zei Vergaerde, die voor twee jaar heeft getekend.

Vergaerde reed de afgelopen jaren bij Corendon-Circus en Alpecin-Fenix in dienst van Van der Poel, die momenteel met rugproblemen aan de kant staat.

Bij Trek-Segafredo moet Vergaerde in de kasseiklassiekers Stuyven en de Deen Mads Pedersen gaan bijstaan.

Tennissers op Australian Open in bubbel in plaats van quarantaine

10.06 uur: De tennissers die begin volgend jaar deelnemen aan de Australian Open hoeven niet meer in quarantaine bij aankomst in Australië. In plaats daarvan wordt er voor alle betrokkenen een bubbel gecreëerd.

In januari van dit jaar mochten spelers onder zeer strenge voorwaarden deelnemen aan het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze moesten na aankomst twee weken in quarantaine en mochten hun hotelkamer alleen verlaten voor een trainingssessie op afgesloten banen. Spelers die aan boord zaten van een vlucht met een coronageval mochten twee weken lang zelfs helemaal niet naar buiten.

„Het duurt nog wel even voordat we van start gaan, maar op dit moment zijn we bezig met een bubbel van twee weken, waarin spelers bewegingsvrijheid hebben tussen het hotel en de banen”, zei toernooidirecteur Craig Tiley tegenover Nine Network. „En na die twee weken mogen ze uit de bubbel en zijn ze in staat om deel te nemen, voor publiek.”

Australië hanteert momenteel nog een streng coronabeleid en er zijn nog altijd veel maatregelen van kracht. Het land heeft een plan om alles weer op te starten zodra 70 procent van de volwassenen gevaccineerd is. Minder dan een derde heeft pas twee prikken gehad. Volgens Tiley moet in november 80 procent van de bevolking gevaccineerd zijn.

De Australian Open begint volgend jaar op maandag 17 januari. Dit jaar werd het toernooi verschoven naar februari.

Sofia Kenin zegt US Open af na positieve coronatest

07.41 uur: Sofia Kenin, de nummer 5 op de wereldranglijst, heeft zich afgemeld voor de US Open vanwege een positieve coronatest. „Gelukkig ben ik gevaccineerd en zijn mijn symptomen relatief mild”, laat de 22-jarige Amerikaanse weten. „De komende weken wil ik weer helemaal gezond worden en ga ik me voorbereiden op de toernooien in het najaar. Ik wens alle spelers veel geluk in New York.”

Kenin haalde vorig jaar de achtste finales op Flushing Meadows, haar beste resultaat tot dusver. Begin 2020 won ze de Australian Open, haar eerste grandslamtitel. Vorig jaar haalde Kenin eveneens de finale op Roland Garros.

Ook Venus Williams zal komende week in New York niet in de actie komen. De 41-jarige Amerikaanse heeft last van een beenblessure. Ze had van de organisatie een wildcard gekregen. Venus Williams won de US Open in 2000 en 2001. Ook haar jongere zus Serena Williams moet de US Open aan zich voorbij laten gaan. De 23-voudig grandslamkampioene ondervindt te veel hinder van een hamstringblessure.