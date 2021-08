Sport Kort: Sofia Kenin zegt US Open af na positieve coronatest

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sofia Kenin zegt US Open af na positieve coronatest

07.41 uur: Sofia Kenin, de nummer 5 op de wereldranglijst, heeft zich afgemeld voor de US Open vanwege een positieve coronatest. „Gelukkig ben ik gevaccineerd en zijn mijn symptomen relatief mild”, laat de 22-jarige Amerikaanse weten. „De komende weken wil ik weer helemaal gezond worden en ga ik me voorbereiden op de toernooien in het najaar. Ik wens alle spelers veel geluk in New York.”

Kenin haalde vorig jaar de achtste finales op Flushing Meadows, haar beste resultaat tot dusver. Begin 2020 won ze de Australian Open, haar eerste grandslamtitel. Vorig jaar haalde Kenin eveneens de finale op Roland Garros.

Ook Venus Williams zal komende week in New York niet in de actie komen. De 41-jarige Amerikaanse heeft last van een beenblessure. Ze had van de organisatie een wildcard gekregen. Venus Williams won de US Open in 2000 en 2001. Ook haar jongere zus Serena Williams moet de US Open aan zich voorbij laten gaan. De 23-voudig grandslamkampioene ondervindt te veel hinder van een hamstringblessure.