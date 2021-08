Sport Kort: Tennissers in Australië ontkomen volgend jaar aan quarantaine

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennissers op Australian Open in bubbel in plaats van quarantaine

10.06 uur: De tennissers die begin volgend jaar deelnemen aan de Australian Open hoeven niet meer in quarantaine bij aankomst in Australië. In plaats daarvan wordt er voor alle betrokkenen een bubbel gecreëerd.

In januari van dit jaar mochten spelers onder zeer strenge voorwaarden deelnemen aan het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze moesten na aankomst twee weken in quarantaine en mochten hun hotelkamer alleen verlaten voor een trainingssessie op afgesloten banen. Spelers die aan boord zaten van een vlucht met een coronageval mochten twee weken lang zelfs helemaal niet naar buiten.

„Het duurt nog wel even voordat we van start gaan, maar op dit moment zijn we bezig met een bubbel van twee weken, waarin spelers bewegingsvrijheid hebben tussen het hotel en de banen”, zei toernooidirecteur Craig Tiley tegenover Nine Network. „En na die twee weken mogen ze uit de bubbel en zijn ze in staat om deel te nemen, voor publiek.”

Australië hanteert momenteel nog een streng coronabeleid en er zijn nog altijd veel maatregelen van kracht. Het land heeft een plan om alles weer op te starten zodra 70 procent van de volwassenen gevaccineerd is. Minder dan een derde heeft pas twee prikken gehad. Volgens Tiley moet in november 80 procent van de bevolking gevaccineerd zijn.

De Australian Open begint volgend jaar op maandag 17 januari. Dit jaar werd het toernooi verschoven naar februari.

Sofia Kenin zegt US Open af na positieve coronatest

07.41 uur: Sofia Kenin, de nummer 5 op de wereldranglijst, heeft zich afgemeld voor de US Open vanwege een positieve coronatest. „Gelukkig ben ik gevaccineerd en zijn mijn symptomen relatief mild”, laat de 22-jarige Amerikaanse weten. „De komende weken wil ik weer helemaal gezond worden en ga ik me voorbereiden op de toernooien in het najaar. Ik wens alle spelers veel geluk in New York.”

Kenin haalde vorig jaar de achtste finales op Flushing Meadows, haar beste resultaat tot dusver. Begin 2020 won ze de Australian Open, haar eerste grandslamtitel. Vorig jaar haalde Kenin eveneens de finale op Roland Garros.

Ook Venus Williams zal komende week in New York niet in de actie komen. De 41-jarige Amerikaanse heeft last van een beenblessure. Ze had van de organisatie een wildcard gekregen. Venus Williams won de US Open in 2000 en 2001. Ook haar jongere zus Serena Williams moet de US Open aan zich voorbij laten gaan. De 23-voudig grandslamkampioene ondervindt te veel hinder van een hamstringblessure.