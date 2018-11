Rooney vereerd met Sneijder-achtig afscheid

Twee jaar na zijn laatste interland krijgt de 33-jarige aanvaller zijn afscheidsduel zoals Wesley Sneijder onlangs tegen Peru afscheid mocht nemen van het Nederlands elftal.

Op Wembley zal Rooney met het rugnummer 10 invallen tegen de Verenigde Staten. „Het is een enorme eer om op deze manier afscheid te nemen van de fans Ik weet niet hoeveel speeltijd ik krijg”, zegt hij op de website van zijn club, DC United.

Rooney stelt zich nederig op. „Ik ga praten met manager Gareth Southgate. En ik ben tevreden met alles wat hij wil. Hij mag het zeggen”, zegt Rooney. De voormalig sterspeler van Manchester United maakte in 119 optredens 53 goals voor Engeland. Met dat aantal doelpunten is hij topscorer aller tijden van de nationale ploeg.

Het duel van donderdag wordt aangeduid als The Wayne Rooney Foundation international. „Het is fantastisch dat dit mij wordt gegund. Het is een belangrijke wedstrijd, want er wordt geld opgehaald voor kinderen. "