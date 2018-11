’Roger Federer wordt voorgetrokken’

Volgens Benneteau schaadt Federer de Davis Cup door spelers flink te betalen om mee te doen aan de Laver Cup. Die driedaagse strijd tussen Europa en de rest van de wereld is een door Federer en zijn management bedacht toernooi dat in 2017 voor het eerst werd gehouden.

„De Laver Cup draait alleen maar om geld. Er zijn geen ATP-punten te vergaren. Nick Kyrgios krijgt 750.000 dollar om mee te doen en speelt een aantal wedstrijden die nergens voor meetellen. Oké, dat is dus de Laver cup”, zei Benneteau tegenover een Frans radiostation.

„Federer heeft alle recht om een evenement te organiseren. Maar in het midden van het seizoen schaadt dit toernooien zoals Metz en St. Petersburg. Die vallen in dezelfde week als de Laver Cup”, vervolgde Benneteau, die met Frankrijk in de finale van de Davis Cup staat.

Roger Federer met de trofee in Australië. Ⓒ AFP

Craig Tiley zit in het management van de Laver Cup en is tevens toernooidirecteur van de Australian Open. Dat grandslamtoernooi won Federer zes keer, en ook de afgelopen twee edities was hij beste. „Deze man (Tiley, red.) wordt door de manager van Federer betaald voor de Laver Cup. Federer speelde tijdens de afgelopen twee Australian Opens veertien partijen, waarvan twaalf in de avondsessie”, vertelde Benneteau.

Vanwege de hoge temperaturen in Melbourne prefereren tennissers tijdens de Australian Open vaak avondwedstrijden. „Op dezelfde dag als de wedstrijd tussen Federer en Jan-Lennard Struff, ik heb niks tegen Struff, geweldige vent, stond dit jaar de wedstrijd tussen Novak Djokovic en Gaël Monfils op het programma. Elke toernooidirecteur zou die wedstrijd ’s avonds plannen. Maar nee. Djokovic en Monfils speelden in de bloedhitte. En Federer - Struff was een avondpartij.”

De 37-jarige Federer heeft nog niet gereageerd op de kritiek van zijn generatiegenoot. De 20-voudig grandslamwinnaar neemt het dinsdagavond tijdens de ATP World Tour Finals op tegen Dominic Thiem. Federer moet winnen om een kans te houden op een plek in de halve finales. Zijn eerste wedstrijd verloor hij van Kei Nishikori: 7-6 (4) en 6-3.