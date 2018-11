Seizoen Bendsneyder voorbij

De Nederlandse coureur die tijdens de Grand Prix van Japan een scheenbeenbreuk opliep toen de dynamo van zijn machine en daardoor al de races in Australië en Maleisië moest laten schieten, is onvoldoende hersteld om het slot van het MotoGP-seizoen in Valencia mee te maken. Hij concentreert zich nu op de testdagen met zijn nieuwe team NTS RW Racing GP die eind deze maand in Jerez plaatshebben.

“Op dit moment maak ik elke dag stapjes in de goede richting en met deze paar dagen extra revalideren ten opzichte van de GP in Valencia hoop ik zover te zijn dat ik tijdens deze test in Jerez weer kan rijden" verteld de 19-jarige Rotterdammer. "Deze test is heel erg belangrijk, voor zowel het team als ook voor mezelf. Tijdens deze test kan ik namelijk voor het eerst kennismaken met het voor mij nieuwe NTS-chassis en de voor iedereen nieuwe Triumph krachtbron. Ik ga mijn uiterste best doen om dit te halen en heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

Hector Garzo verving eerder dit jaar al Remy Gardner bij Tech3. Komend jaar rijdt hij voor het Franse team in het elektrische MotoE-kampioenschap.