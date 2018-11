’Michael is een vechter die nooit zal opgeven’

Het Duitse blad Bunte kreeg een handgeschreven brief in handen, die door Corinna Schumacher zou zijn geschreven. De (onbekende) Duitse componist Sascha Herchenbach schreef een nummer voor Schumacher en stuurde een CD van Born To Fight naar de familie.

„Ik had niet verwacht een antwoord te krijgen en was daardoor overweldigd”, zegt Herchenbach. „De brief was hand geschreven en ondertekend door Corinna.. Ze schreef dat ze heel dankbaar was voor het geschenk en haar en de familie in deze moeilijke tijd hielp.” Wanneer Herchenbach de brief ontving is onduidelijk.

De vrouw van Schumacher zou ook hebben geschreven: „We weten allemaal dat Michael een vechter is die nooit zal opgeven.” Corinna is al 23 jaar getrouwd met Schumacher.

De zevenvoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport raakte in 2013 in coma nadat hij tijdens een skiongeluk in de Franse Alpen met zijn hoofd op een steen terechtkwam. Daarbij liep Schumi ernstig hersenletsel op. De nu 49-jarige Duitser moest meerdere operaties ondergaan en werd een half jaar in een kunstmatige coma gehouden.

Sindsdien zijn er zelden updates gegeven over zijn condities. Alleen aan het einde van 2016 maakte een advocaat van de familie duidelijk dat Schumacher niet zelfstandig kan staan. Daarmee reageerde de familie op een bericht in Bild Zeitung, waarin dat werd beweerd.