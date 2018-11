Welbeck kan aan herstel beginnen

De aanvaller van Arsenal heeft de ingreep goed doorstaan en kan beginnen aan zijn revalidatie. Het is volgens de Londense club niet te zeggen wanneer Welbeck weer inzetbaar is, maar de vrees bestaat dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Welbeck liep de fractuur vorige week donderdag op in het thuisduel uit de Europa League met Sporting Lissabon. De twee operaties waren noodzakelijk.

De 27-jarige Welbeck maakte dit seizoen vijf doelpunten voor Arsenal in veertien wedstrijden. Hij was door bondscoach Gareth Southgate opgeroepen voor de komende twee interlands van het Engelse elftal.