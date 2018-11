Veltman terug op trainingsveld

De verdediger maakte dinsdag zijn rentree na maandenlange afwezigheid. Veltman raakte in april zwaar geblesseerd in het eredivisieduel met VVV-Venlo. De Velsenaar scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie.

Trainer Erik ten Hag noemde het op de website van de Amsterdamse club 'prachtig' dat Veltman zijn eerste stappen maakte in de teamtraining. De verwachting is dat hij begin 2019 weer in actie kan komen.