Trippier valt weg bij Engeland

De verdediger van Tottenham Hotspur heeft zich bij bondscoach Gareth Southgate afgemeld met een liesblessure. De kwetsuur liep hij zaterdag op in het duel met Crystal Palace in de Premier League.

De Engelsen spelen donderdag eerst een oefenduel met de Verenigde Staten. In dat duel neemt de Engelse topscorer aller tijden Wayne Rooney officieel afscheid. Op 18 november is de ontmoeting met Kroatië in de Nations League.