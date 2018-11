Van der Poel aast op voorjaarsklassiekers

Tijdens Peptalk op Ziggo Sport sprak de Europese kampioen veldrijden over zijn ambities, maar was hij wel voorzichtig.

„Of de Spelen mijn doel zijn? Ja, maar eerst het WK nog”, aldus Van der Poel. „Ik ga ook voor het eerst een paar grotere wegwedstrijden rijden. Gent-Wevelgem zal er misschien al tussen zitten. Maar het voornaamste doel voor mij blijft inderdaad Tokio 2020 op de mountainbike. Voorlopig wel, want het kan snel keren. Moet ik eens een Tour rijden? Ik ben nog jong hé, ik ben 23 jaar. Na de Spelen ben ik 25 dus dan kan ik in principe in een gezonde carrière nog tien jaar op de weg rijden, als ik dat zou willen.”

„Maar het moet ook niet allemaal té snel gaan”, waarschuwt de Nederlander. „Ik probeer er nu vooral over na te denken dat ik dit nog wel een tijdje moet volhouden. Je moet nu niet alles snel gaan doen omdat het goed gaat. Het moet wel goed blijven gaan. Het is gemakkelijk als het goed gaat om te veel te willen. Dus ik probeer wel mijn niveau aan te houden. Parijs-Roubaix? Die zit er misschien wel al tussen, maar dat is net het leuke. Dat ik zoiets nu nog niet weet. Ik ben niet echt een planner en spring vaak van het ene naar het andere. En dat pakt tot nu toe zeer goed uit voor mij.”